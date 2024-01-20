20 Ocak MANİSA KIRKAĞAÇ elektrik kesintisi: KIRKAĞAÇ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.01.2024 - 01:58

Güncelleme: 20.01.2024 - 01:58

MANİSA KIRKAĞAÇ ilçesinde 20 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KIRKAĞAÇ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KIRKAĞAÇ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ALACALAR; , Alacalar Cad., ALACALAR SK., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ5, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ALACALAR MH.; ALACALAR, ALACALAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ALİFAKI; , Alifakı Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ALİFAKI MH.; ALİFAKI, ALİFAKI KÖYÜ İÇ YOLU, ALİFAKI KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında BADEMLİ; , Bademli Köy Civarı Mvk., Bademli Sk., Bademli Sok., İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında BAKIR; , İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında BOSTANCI; , BALIKESİR YOLU, Başpınar Cad., BOSTANCI MH., Bostancı Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ7, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ83, İSİMSİZ9, Karakurt Ova Yolu, Toki Site elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında BOSTANCI MH.; BOSTANCI KÖYÜ İÇ YOLU, BOSTANCI KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ÇALTICAK; , Helimler Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ÇALTICAK MH.; ÇALTICAK, ÇALTICAK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇALTICAK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ32, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR MH.; ÇOBANLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında DEMİRTAŞ; , BALIKESİR YOLU, Bırçalık Mvk., Büyükdamlar, Büyükdamlar Mvk., Çınarcık Sok., DAĞDERE SK., DAĞDERESİ SK., demirtaş, Demirtaş Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ11, İSİMSİZ14, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ40, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ54, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, KARPUZLUK, Köycivarı Mvk., Küçük Ova Sk., Küçükova Sk., Pusan Mevki, Yeni Cad. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında DEMİRTAŞ MH.; DARDERE MEVKİ, DEMİRTAŞ, DEMİRTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, HACET KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında DUALAR; , HELİMLER, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ24, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, Orta Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında DUALAR MH.; DUALAR, DUALAR KÖYÜ İÇ YOLU, DUALAR KÖYÜ YOLU, KINIK, ORTA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FIRDANLAR; , DEMİRTAŞ MH., İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, Taşpınar Cad. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında FIRDANLAR MH.; FIRDANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, FIRDANLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GEBELER; , Cennet Pınarı Mvk., GEBELER, gebeler Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, Karakurt Köyü İç Yolu, Menderes Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KOCAİSKAN; İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, Kıryurt Mvk., KOCAİSKAN, KOCAİSKAN KÜME EVLERİ, Oyuklar Mvk., Sarıkaya Mvk., Yaylacık Sk., , Çayıryeri Sok., DARDERESİ, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ15, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ48, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KOCAİSKAN MH.; DARDERESİ, KOCAİSKAN, KOCAİSKAN KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAİSKAN KÖYÜ YOLU, KOCAİSKAN KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KUYUCAK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, Kuyucak elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KUYUCAK MH.; KUYUCAK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKYAYA; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SAKARLI; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SAKARLI MH.; SAKARLI KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SİLEDİK; , SİLEDİK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTALAN; , Bademli Sok., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTALAN MH.; SÖĞÜTALANI, SÖĞÜTALANI KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında ŞAİR EŞREF; , Taş Köprü Mvk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında TEVFİKİYE; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında YAĞMURLU; , Dülgerbağı Mvk., İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, Sakarcalı Mvk., YAĞMURLU KÖYÜ İÇ YOLU, Yağmurlu Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında YAĞMURLU MH.; YAĞMURLU, YAĞMURLU KÖYÜ YOLU, YAĞMURLU SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GEBELER MH.; GEBELER KÖYÜ İÇ YOLU, GEBELER KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GELENBE; , 1-1 Sk., 19. Sk., 2. Sk., 7. Sk., Alacalar Cad., BALIKESİR YOLU, Gelenbe Sk., Harmanlık Mvk., İSİMSİZ12, İSİMSİZ1201, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ9, Kocaova Mvk., Menderes Sk., Şht. Tahir Aymaz Cad., VATAN CAD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GELENBE MH.; 13. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 20. SK., 21. SK., 25. SK., 26. SK., 6., ATATÜRK, VATAN CAD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇUKUR; , Gökçukur MH., İSİMSİZ2, İSİMSİZ3 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇUKUR MH.; GÖKÇUKUR KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇUKUR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GÜVENDİK; , Güvendik Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında GÜVENDİK MH.; GUVENDİK KÖY YOLU, GUVENDİK KÖY YOLU, GUVENLİK KÖY YOLU, GÜVENDİK, GÜVENDİK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HACET; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HACET MH.; HACET KÖYÜ İÇ YOLU, HACET KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HALKAHAVLU; , Gökçukur Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ2, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HALKAHAVLU MH.; GÖKÇUKUR, HALKAAVLU KÖYÜ İÇ YOLU, HALKAAVLU KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HAMİDİYE; , HAMİDİYE KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HAMİTLİ; , HAMİTLİ Sk., İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ21, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ9, Sarıorman Mvk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında HAMİTLİ MH.; HAMİTLİ KÖYÜ İÇ YOLU, HAMİTLİ KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında IŞIKLAR; , Işıklar Sk., İSİMSİZ5, İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında IŞIKLAR MH.; IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında İLYASLAR; , İLYASLAR YOLU, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ36, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında İLYASLAR MH.; İLYASLAR KÖYÜ İÇ YOLU, İLYASLAR YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KARAKURT; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ52, İSİMSİZ56, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, Karakurt Sk., Kocaağaç Mevki, Sakarcalı Mvk., SÜTÇÜLER SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KAYADİBİ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KINIK; , BALIKESİR YOLU, İSİMSİZ1, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, Kınık Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-20 2024-01-20 09:00:00.000-2024-01-20 14:00:00.000 saatleri arasında KINIK MH.; KINIK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır