20 ülkeden 756 hukukçudan çağrı: ‘ÇHD’li avukatlar adil yargılansın’

02 Haziran 2020 Salı, 20:35

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan tutuklu avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik’in durumları kötüye giderken, aralarında 20 ülkeden 356’sı yabancı olmak üzere 756 hukukçu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne dilekçe vererek adil yargılama talebinde bulundu. Dosyanın şu an inceleme aşamasında olduğu, Yargıtay tetkik hâkiminin raporundan sonra heyetin bir karar vereceği öğrenildi.

Dilekçeye, ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Benin, Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransa, Haiti, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Katalonya, Lübnan, Polonya, Romanya ve Togo’dan hukukçular imza attı. İmza atanlar arasında Fransa Barolar Birliği Başkanı’nın arasında bulunduğu 15 baro başkanı, 17 hukuk örgütünün yöneticisi yer aldı. Davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, bu nedenle kararların bozulması istenen dilekçede, “mahkemenizden adil yargılanma hakkının gereğinin yerine getirilmesini, temel yargılama ilkelerinin ihlal edildiği açık olan işbu dosya hükmünün esas ve usulden bozulmasını ve tutuklu meslektaşlarımızın derhal tahliyesini talep ettiklerini göreceksiniz” denildi.

Aralarında ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın bulunduğu 18 avukat, “örgüt üyeliği” suçundan toplam 159 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaların temel nedeni gizli tanık ifadeleri oldu.