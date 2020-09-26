20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Çekya'nın Brno kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bu ülkede bulunan milli takıma, 24 Eylül Perşembe günü Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Çekya'ya gitmeden önce iki kez yapılan testlerin sonucu negatif olmasına rağmen, bu ülkedeki kontroller neticesinde 2 milli sporcunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın, pozitif vakalardan dolayı Çekya hükümeti ve Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) almış olduğu karar gereği şampiyonadan çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.
Milli takım kafilesinin gerekli tedavi ve izolasyon süreci için Türkiye'ye döndüğü duyuruldu.
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