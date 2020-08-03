20 yaşındaki down sendromlu Muhammed, koronavirüsten hayatını kaybetti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan down sendromlu Muhammed Tur (20), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Uzmanlar koronavirüse karşı düğün, cenaze, bayramlaşma gibi toplu buluşma etkinliklerine karşı sık sık uyarırken, bir haber de Mardin’den geldi. 20 yaşındaki Muhammed Tur, ailesiyle katıldığı bir düğün sonrası koronavirüs kaptı ve hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 12 Temmuz’da ailesiyle birlikte davet edildikleri düğüne götürülen Tur, düğün sonrası koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün kaldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Tur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tur’un cenazesi ilçe mezarlığında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.
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