20 yıl önce öldürülen Çağla’nın katili hâlâ bulunamadı

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Şişli’deki evinde 20 yıl önce vahşice öldürülen lise öğrencisi 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın dava dosyasındaki zamanaşımı süresi savcılıkça durduruldu.

Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000’de, okulundan geldiği Şişli’deki evinde, yalnız olduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek öldürülmüştü. 20 yıldır faili meçhul kalan cinayet dosyası, 5 Haziran 2020’de zamanaşımına uğrayacakken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Savcılığı, geçen günlerde, olay tarihinde apartmanda kapıcılık yapan bir kişinin ifadesini aldığı ve bu kişinin kan örneğiyle cinayetten sonra apartmanda bulunan kan ve Çağla’nın tırnağından elde edilen doku örneğini Adli Tıp Kurumu’na gönderdiği öğrenildi.

Savcılık, şüpheli görülen kişilerin ifadelerinin alınmasına ve kan ile parmak izi incelemelerine devam edildiği için Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 67. maddesi kapsamında zamanaşımının durdurulmasına karar verdi.

65 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar Çağla Tuğaltay’ın erkek arkadaşı ve ağabeyi dahil yaklaşık 65 kişinin ifadesi alındı. Bu süreçten de bir sonuç alınamazsa soruşturmanın zamanaşımına uğrama ihtimali bulunuyor.

ŞÜPHELİ ERKEK

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tırnak arasında bulunan doku örneklerinin DNA taramasında, şüphelinin erkek olduğu tespit edildi. Maktulün tırnakları içinde doku örneği bulunması ise maktulün şüpheliye direndiğini ortaya çıkardı. Apartmana girip çıkan kişiler ile olaya dair ihbar edilen kişilerin ifadeleriyle kan örnekleri alınarak dosyadaki örneklerle karşılaştırıldı ancak hiçbir uyum sağlanamadı. Dosyadaki şüpheliye ait olduğu değerlendirilen DNA örneğinin, Emniyet’in havuzunda olduğu, emniyete girişi yapılan örneklerle sürekli karşılaştırıldığı bildirildi.