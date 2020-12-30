200 büyükbaş kapasiteli otelde tüm bakımlar yapılıyor

30 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Besicilerin kış aylarında büyükbaşlarını bıraktığı bu otelde beslenen ve sigortalanan hayvanlar, yurttaşlar tarafından istendiği zaman geri alınabilirken hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor.

Otelde bakımları yapılan hayvanların sütünden elde edilen gilik peyniri, tulum peyniri, çökelek ve tereyağı gibi ürünler de Altınordu ilçesinde teleferik alt istasyonunda bulunan yöresel ürünler satış birimlerinde vatandaşlarla buluşturuluyor.

Hayvancılığı kolay ve pratik hale getirmek için kurulan tesisin Ordu genelinde yaygınlaştırılacağına dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Burada hayvanlarımıza bakıyoruz, besliyoruz, bahar aylarında ise sahiplerine teslim ediyoruz. Aynı zamanda büyükbaş isteyen vatandaşlarımıza da hayvan kiralayabiliyoruz” dedi.