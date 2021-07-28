200'den fazla Afgan göçmen gözaltına alındı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:00

Sahil güvenlik yetkilisi, göçmenlerin İtalya'ya doğru yola çıktıklarının düşünüldüğünü söyledi. Yetkili, bottaki 231 göçmenin çoğunluğunun Afganistan'dan, birkaçının ise Suriye, İran, Eritre ve Pakistan'dan olduğunu ifade etti.

Sahil güvenlik botu kullanan iki Türk vatandaşını gözaltına aldı ve göçmenleri Ayvacık ilçesindeki bir sınır dışı merkezine götürdü.

BİN 500 GÖÇMENİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



Türkiye son haftalarda Afganistan'da artan şiddet nedeniyle İran sınırından yeni bir Afgan göçmen akınıyla karşı karşıya kaldı. Türk yetkililer geçen hafta yaklaşık bin 500 göçmeni gözaltına aldı.