200'den fazla Afgan göçmen gözaltına alındı

Türk Sahil Güvenliği ve Uluslararası Göç Örgütü Türk yetkililerin botla Avrupa'ya giden 200'den fazla Afgan göçmeni Ege Denizi'nde gözaltına aldıklarını açıkladı.

Reuters
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:00
200'den fazla Afgan göçmen gözaltına alındı
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Sahil güvenlik yetkilisi, göçmenlerin İtalya'ya doğru yola çıktıklarının düşünüldüğünü söyledi. Yetkili, bottaki 231 göçmenin çoğunluğunun Afganistan'dan, birkaçının ise Suriye, İran, Eritre ve Pakistan'dan olduğunu ifade etti.

Sahil güvenlik botu kullanan iki Türk vatandaşını gözaltına aldı ve göçmenleri Ayvacık ilçesindeki bir sınır dışı merkezine götürdü.

BİN 500 GÖÇMENİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türkiye son haftalarda Afganistan'da artan şiddet nedeniyle İran sınırından yeni bir Afgan göçmen akınıyla karşı karşıya kaldı. Türk yetkililer geçen hafta yaklaşık bin 500 göçmeni gözaltına aldı.


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