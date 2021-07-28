200'den fazla Afgan göçmen gözaltına alındı
Türk Sahil Güvenliği ve Uluslararası Göç Örgütü Türk yetkililerin botla Avrupa'ya giden 200'den fazla Afgan göçmeni Ege Denizi'nde gözaltına aldıklarını açıkladı.
Sahil güvenlik yetkilisi, göçmenlerin İtalya'ya doğru yola çıktıklarının düşünüldüğünü söyledi. Yetkili, bottaki 231 göçmenin çoğunluğunun Afganistan'dan, birkaçının ise Suriye, İran, Eritre ve Pakistan'dan olduğunu ifade etti.
Sahil güvenlik botu kullanan iki Türk vatandaşını gözaltına aldı ve göçmenleri Ayvacık ilçesindeki bir sınır dışı merkezine götürdü.
BİN 500 GÖÇMENİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Türkiye son haftalarda Afganistan'da artan şiddet nedeniyle İran sınırından yeni bir Afgan göçmen akınıyla karşı karşıya kaldı. Türk yetkililer geçen hafta yaklaşık bin 500 göçmeni gözaltına aldı.
Video Haberler
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
- İstanbul'da skandal görüntüler! Tehlike saçtılar
- Bir gün önce başladığı iş yerinin kasasını soydu
- İzmir'de korkunç ölüm
- Yalova’da korku dolu anlar
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
En Çok Okunan Haberler
- A101'de satılan ürün tepki çekti
- AKP istemiyor, MHP sıcak bakıyor
- İzmir'de deprem!
- İşte üçüncü doz aşının etkisi
- Gaziantep'te patlama ve yangın
- Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyenini katletti
- Yoğun bakımlar 'aşısız' dolu
- Akıncı’dan Bahçeli’ye sert yanıt
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! İşte olayın ayrıntıları...
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı