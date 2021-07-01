Afgan göçmenler Meclis gündeminde
CHP’li 25 milletvekili, Afganistan’dan gelen kaçak göçmenlerin Türkiye’de yaşadığı sorunların araştırılması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı önergede, düzensiz göçmenlerin mağduru oldukları tehdit, dolandırıcılık, görevi ihmal, göçmen kaçakçılığı suçlarının failleri hakkında etkin bir soruşturma başlatılabilmesi için Meclis araştırması açılması talep edildi.
Tanrıkulu’nun hazırladığı önerge 25 CHP’li milletvekilinin imzası ile TBMM’ye sunuldu. Önergede, Afganistan’dan gelen kaçak göçmenlerin Türkiye’ye Van sınırından giriş yaptıkları; insan kaçakçıları tarafından önce Diyarbakır’a, buradan da diğer illere götürüldükleri vurgulandı.
KAZANDIKLARINI AİLELERİNE GÖNDERİYORLAR
Afgan göçmenlerin İstanbul’da aylık 3 bin liraya çalıştıkları ve artırdıkları parayı ailelerine gönderdikleri belirtilen önergede, göçmenlerden bazılarının İran sınırında açılan ateş sonucu öldüğü ya da yaralandığı öne sürüldü.
Önerge şöyle:
“Türkiye-İran sınırında açılan ateş sonucu öldürülen ve yaralanan düzensiz göçmenlerin olduğu iddialarının araştırılarak bu olaylara karışanlarla düzensiz göçmenlerin yol boyunca mağduru oldukları tehdit, dolandırıcılık, görevi ihmal, göçmen kaçakçılığı suçlarının failleri hakkında etkin bir soruşturma başlatılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”
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