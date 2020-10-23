2015’te silahlı saldırıya uğrayan F.Bahçe’nin yeni takım otobüsündeki slogan dikkat çekti: Sevgi kurşun geçirmez
Fenerbahçe Futbol Takımı’nı bu sezon taşıyacak Mercedes Benz otobüsün yeni tasarlanan hali dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan törenle tanıtıldı.
Organizasyona teknik direktör Erol Bulut, Sarı-Lacivertli futbolcular, sportif direktör Emre Belözoğlu, yöneticiler Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Burak Kızılhan, Gürsel Turizm yetkilileri ve tasarımı yapan Fenerbahçe taraftarı Burak Uluadaoğlu katıldı. Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı ve nazar boncuğunun her zaman yer aldığı otobüse bu sezon Sarı-Lacivertli taraftarların önerisiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası da eklendi. Otobüsteki önemli bir diğer detay ise aracın ön camındaki “Sevgi Kurşun Geçirmez” yazısı oldu. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Futbol Takımı’nı taşıyan otobüs 2015 yılında Ç.Rize deplasmanı dönüşü Trabzon’a giderken yolda kurşunlanmış ve büyük bir tehlike atlatılmıştı. Saldırının failleri hâlâ bulunamadı. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, bu duruma vurgu yaparak “2015’te yapılan ve failleri hâlâ bulunmayan saldırıya mesaj olsun istedik” dedi. Otobüsün tasarımını beğendiğini belirten F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bu sene inşallah bu otobüs tasarımı bize hayırlı olur. Futbolcularımızla, ekibimizle, yönetimimizle birlikte umduğumuz şampiyonluğu F.Bahçe’ye kazandırmış oluruz” diye konuştu.
‘SİHİRBAZLIK YAPMADIK’
Fenerbahçe Kulübü’nün hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, TFF’nin harcama limitleri ve yapılan 18 transfer hakkında konuştu. Ajansspor’a açıklamalarda bulunan Pirşen, “Biz sihirbazlık yapmadık. Biz mevzuattaki bu imkânı, şartları zorlayarak, bankaları ikna ederek onların da desteğiyle kullanmış olduk. Rakipler açısından da söyleyim hiçbir alavere dalavere yok. Gelirlerde birinciyiz, bankalarla olan sorunumuzu diğerleri gibi aynı noktaya getirdiğimiz zaman da otomatik olarak gelirlerimiz müthiş yükseldi. Biz bir pozisyondan yolladığımız eskinin çok şişkin sözleşmeli oyuncusu yerine iki oyuncuyu getirip daha düşük maliyete tamamladık. Büyücülük mü dersiniz mucize mi dersiniz, başarı burada” dedi.
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