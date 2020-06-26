2019 YKS birincisi: Bu yıl sınava girseydim şampiyon olamazdım

26 Haziran 2020 Cuma, 09:33

2019 YKS'de tüm soruları doğru cevaplayıp, sayısalda tek Türkiye birincisi oldu. Uluslararası Tıp Fakültesi ve Mühendislik'te halen çift dal okuyan Türkiye Şampiyonu Mehmet Berke İşler 2020 YKS'yi Sözcü gazetesine değerlendirdi.

“ADAYLAR ÇOK HAKLI”

İşler, bu yıl sınava girecek olan adayların korkularında çok haklı olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

“YKS adaylarını, aynı yoldan geçtiğimden anlıyorum. Sınava hazırlık zaten yorucu ve stresli iken buna Covid-19 korkusu da eklendi. Adaylar, korkmakta çok haklı. 2020 YKS'ye ben de kesinlikle girmek istemez ve çok korkardım. Kimse de, bu şartlarda sınava girmek istemez. Başka çözüm olmadığı için, ‘Korkunun ecele faydası yok' diye mecbur girerdim.”

“TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMAYABİLİRDİM”

Kendisinin de seçim yapmakta zorlanacağını belirten İşler, “Sağlığım ve bir yıl kaybetme arasında seçimde zorlanırım. Bu koşullarda YKS'ye girsem, başarım olumsuz etkilenir, düşebilirdi. Virüs korkusu ve maske stresimi arttırırdı. Sınavda yine iddialı olurdum ama tam net yapamayabilir, belki de Türkiye birincisi olmayabilirdim. 2020 YKS'ye başka bir çözüm bulunsa iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

YKS ŞAMPİYONUNDAN SINAV TAVSİYELERİ

– Sınava saatler kala artık dinlenmeye çalışıp, sınavda sadece sorulara odaklanın.

– Pandemi koşullarında sınava girdiğinizi unutmayıp, sağlığınıza dikkat edin.

– Sınavda dikkatiniz dağılırsa, 5-10 saniye dinlenin. Zamanı sık sık kontrol edin.

– Takıldığınız sorularla zaman kaybetmeyin. Başka soruya geçip, o soruya sonra bakın.