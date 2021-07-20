2019’da 131 dolar olan kişi başına prim üretimi geçen yıl 128 dolara indi

20 Temmuz 2021 Salı, 02:00

Swiss Re Institute’un güncel “SIGMA” raporu sektörün geleceğine ilişkin öngörülerde bulunurken 2020’nin ülke bazlı sonuçlarını da ortaya koydu.

Rapora göre Türkiye’deki toplam sigorta primi üretimi geçen yıl 2019’a kıyasla dolar bazında yüzde 3.8 düşerek 10 milyar 803 milyon dolar oldu. Prim üretimi sıralamasında ise Türkiye dünya genelinde bir basamak yükselerek 38’inci sırada yer aldı. Pazar payı ise değişmeyerek yüzde 0.17 düzeyinde kaldı.

HAYATDIŞI KÜÇÜLDÜ

Bu kapsamda hayat braşındaki üretim yüzde 2.9 artışla 2 milyar 39 milyon dolar oldu. Bu rakam 2019’da 1 milyar 981 milyon dolardı. Bu branşta dünyaki payı yüzde 0.07 olan Türkiye, sıralamada bir basamak yükselerek 47’nci oldu. Hayatdışı branşındaki üretim ise yüzde 5.3 düşüşle 8 milyar 765 milyon dolara indi. Bu rakam, 2019’da 9 milyar 252 milyon dolardı. Pazar payı yüzde 0.25 olan Türkiye’nin sıralamadaki yeri, üç basamak gerileyerek 32’ncilik oldu. Ayrıca kişi başına prim üretimi toplamda 128 dolar, hayatdışında 104 dolar ve hayatta 24 dolar oldu. Bu açıdan Türkiye dünyada 66’ncı durumda. Bu rakamların dünya ortalaması ise sırasıyla 809 dolar, 449 dolar ve 360 dolar. Prim üretiminin GSYH’ye oranı ise toplamda yüzde 1.5, hayatdışında yüzde 1.2 ve hayatta yüzde 0.3. Türkiye bu açıdan da dünyada 72’nci sırada.

YÜZDE 3.3 ARTACAK

Ayrıca “Dünya Sigortası: Toparlanma Hız Kazanıyor” başlıklı SIGMA raporuna göre geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolarlık bir artışla 6 trilyon 287 milyar dolarlık prim üretildi. Bu rakamın bu yıl 3.3, 2022’de de 3.9 artması bekleniyor. Bu nedenle 2022 sonu dünya prim üretimi tahmini 6.9 trilyon dolar düzeyindi.



‘PROMOSYONA SON VERİLMELİ’

TOBB’nin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla düzenlediği son “Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı’na katılan TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, sigorta sektörü dağıtım kanalları arasında haksız rekabete neden olan uygulamalara dikkat çekti. Korkut şu öneriyi yaptı: “İlgili mevzuatta dağıtım kanallarının rekabet çerçevesi belirlenmeli, sigorta şirketlerinin farklı dağıtım kanallarına farklı uygulamalar yapması engellenmeli. Poliçe primi üzerinden risturn ve iskonto yapılması yasaklanmalı, promosyon uygulamaları da sona erdirilmelidir.”

YENİLİKÇİ FİKİRLER İÇİN GENÇLERLE BULUŞTULAR

Anadolu Hayat Emeklilik’in düzenlediği ödüllü “Gamesurance” Hackathon etkinliğinde final yapıldı. 154 kişinin başvurduğu, 12 takımla 61 kişinin katıldığı etkinlikte birinci olan PushUP ekibine 20 bin TL, ikinci olan Omega ekibine 15 bin TL, üçüncü olan Hisar ekibine ise 10 bin TL ödül verildi.

Bu yıl ilk kez düzenledikleri ve büyük ilgi gören etkinlikle ilgili yorum yapan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Ceyhun şunları söyledi: “Gençlerin dijital ve yenilikçi fikirlerini sigorta sektörüne uyarladıkları etkinliğimizin, memnuniyet verici sonuçlarına şahit olduk. burada tanıştığımız başarılı yarışmacılarımızla ileride iş ve staj fırsatlarından yararlandırmak üzere görüşmeyi hedefliyoruz” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

Anadolu Sigorta’nın, iş dünyasında kadınların temsili ve liderliğini artırmak için UN Global Compact’in başlattığı “Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” programına katıldığı açıklandı.

AgeSA Hayat ve Emeklilik Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna, İş ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Roşan Dilek atandı.

NN Group’un “NN Gönüllülük Haftası” etkinliğini her yıl düzenleme kararı aldığı ve yıllık kârının yüzde 1’ini gönüllülük faaliyetleri ve toplum yatırımı için ayıracağını açıkladı.

Aegondirekt, bu yıl Kurban Bayramı kredisi kullanacaklara, kredi hayat sigortası poliçelerini yüzde 40’a varan indirimli fiyatlara yaptırabilme olanağı sunduğunu ilan etti.

Generali Grubu İcra Kurulu Başkanı Philippe Donnet, G20 İklim Zirvesi’nde “Net-Sıfır Emisyon Sigorta İttifakı” elçisi olarak sektörün bu süreçteki geçişi hızlandırma taahhüdünü sundu.



‘CEBİMDEKİ DANIŞMAN’A KASKOYU DA EKLEDİ



ING Türkiye’nin, “Cebimdeki Danışman” hizmetini geliştirerek yeni özellikler eklediği açıklandı. Buna göre bu hizmet üzerinden tamamlayıcı sağlık, kasko, zorunlu deprem (DASK) ve konut sigortaları gibi sigorta ürünleri hakkında da bilgi alınıp işlem yapabilecek.

ING Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Müşterilerimizin bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Sigorta hakkındaki sorularına da şubeye gitmeden yanıt alabilecek ve bu ürünleri alabilecekler” dedi.

KOBİ’LER İÇİN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ‘FERDİ KAZA’

MetLife Emeklilik ve Hayat’ın, “Teknoloji Desteğim Ferdi Kaza Sigortası”nı KOBİ’lere özel olarak hazırladığı açıklandı. Verilen bilgiye göre bu poliçelerdeki “İşime Destek” asistans paketi dijital kimlik koruma ürünü DataPal, teknoloji danışmanlığı, uzaktan erişim hizmeti, hibe ve teşvik danışmanlığından oluşan bir dizi avantaj sunuyor.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “Ekonominin can damarı olan KOBİ’lerin büyümek için finansal olarak kendilerini güvende hissetmeleri gerekiyor” dedi.