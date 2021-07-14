Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda Erdal Erdinç dönemi
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevine Erdal Erdinç'in getirildiğini açıkladı
Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erdal Erdinç getirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta takımımızın başantrenörlük görevine, siyah-beyazlı formamız altında kulübümüze beş sezon sporcu ve beş sezon da antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Erdal Erdinç getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken mahallede isyan etti
- Başına gelmeyen kalmadı! Damada cenaze töreni yaptılar
- İki araç çarpıştı: 12 yaralı
- Korku dolu anlar! Annesini darbedip, silah doğrulttu
- Akaryakıt istasyonunda hayata döndürme mücadelesi
- Korkunç olay! Para çekerken ölümden döndü
- Gökyüzünde görünen esrarengiz ışıklar kameraya yansıdı
- HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Bilgen yanıt verdi
- Tur teknesi alev alev böyle yandı
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
En Çok Okunan Haberler
- Peaky Blinders oyuncusu evinde ölü bulundu
- Peker'in iddiaları olayın perde arkasını ortaya çıkardı
- Sedat Peker yine Süleyman Soylu'yu hedef aldı
- Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?
- Akbank'tan 'teşekkür' hediyesi
- Deniz Baykal'dan kendisine yönelik suçlamalara yanıt
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
- THK'de skandal! Milyonlarca liralık rant ortaya çıktı
- Rusya’dan Küba açıklaması