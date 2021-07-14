Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda Erdal Erdinç dönemi

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:09

Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erdal Erdinç getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta takımımızın başantrenörlük görevine, siyah-beyazlı formamız altında kulübümüze beş sezon sporcu ve beş sezon da antrenör olarak başarıyla hizmet etmiş olan Erdal Erdinç getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



