Mayıs ayı prim üretiminde seyahat sağlık ve nakliyat sigortaları öne çıktı

29 Haziran 2021 Salı, 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı mayıs ayı prim üretimi verileri, küresel Covid-19 salgınından son 1.5 yılda büyük yara alan seyahat, nakliyat gibi sigortaların hareketlendiğini ortaya koydu. Özellikle aşılama ve kısıtlama önlemlerinin etkisiyle salgının geriletilmesi bu gelişmede öne çıktı. İşte detaylar:

- Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam prim üretimi yüzde 15.3 artışla 6.1 milyar liraya çıkarken üretim hayatdışında yüzde 12 artışla 5 milyar lira, hayatta yüzde 33.7 artışla 1.1 milyar lira oldu. Yılın ilk 5 ayında toplam prim üretimi yüzde 16.2 artışla 38.5 milyar lira, hayatdışında yüzde 18.1 artışla 32.4 milyar lira ve hayatta yüzde 7 artışla 6.1 milyar liraya çıktı.

KASKO YAVAŞLADI

- Hayatdışı kapsamında öne çıkan branşlardan nakliyatta prim üretimi mayıs ayında yüzde 66.7 artışla 120 milyon lira ve ilk 5 ayda yüzde 37.3 artışla 692.5 milyon liraya ulaştı. Seyahat sağlık sigortasında ise üretim mayısta yüzde 1783 artarak 20.8 milyon lira ve ilk 5 ayda yüzde 93.1 artarak 74.1 milyon lira oldu.

- Hayatdışının en büyük branşı zorunlu trafik sigortasında üretim, mayısta yüzde 4 artışla 1.2 milyar lira, ilk 5 ayda da yüzde 3.8 artışla 7.3 milyar liraya çıktı. Bunun yanında “yeşil kart”ta ise büyük canlılık var. Ayrıca kaskoda üretim mayısta yüzde 12.4 artışla 803.7 milyon lira, 5 ayda yüzde 27.3 artışla 4.8 milyar lira oldu.

ACENTELERE ÖZEL EĞİTİM AKADEMİSİ

Türkiye Sigorta, Marmara Üniversitesi’yle işbirliği yaparak “Türkiye Sigorta Acente Akademesi”ni kurdu. Dünkü tanıtım toplantısında verilen bilgiye göre 7 Temmuz’da başlayacak 21 farklı konudaki eğitimler 6 ay sürecek. Devam zorunluluğu olan 78 saatlik program sonunda sertifika da verilecek.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, acente kanalında da lider olmak istediklerini, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi sonrası acente sayılarını 3 bin 600’e çıkardıklarını, hedeflerinin 5 bin olduğunu vurguladı. Benli, “Prim üretiminin yüzde 20’si acentelerden geliyor. Hedefimiz yüzde 40” dedi.

ÇOCUKLARI BU YAZ HAREKET ETMEYE ÇAĞIRIYORLAR

Allianz Türkiye’nin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve Koruncuk Vakfı işbirliğiyle 2018’den bu yana devam eden kurumsal sosyal sorumluluk programı “Allianz Motto Hareket”, eğlenceli egzersiz videolarıyla bu yaz çocukları hem mental olarak hem bedenen daha iyi hissettirmek için YouTube’da olacak.

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir, “Üç yıl içinde 21 ilden 3 bin çocuğa ulaştık, hedefimiz tüm Türkiye” dedi.

DİJİTALİN PEŞİNDEKİ GENÇLERİ ÖDÜLLENDİRECEKLER

Anadolu Hayat Emeklilik, dijital hizmet kanalları AHE Online ve AHE Mobil’in daha çok tercih edilmesini sağlamak amacıyla, bu yıl ilk kez “Gamesurance” Hackathon etkinliği düzenliyor. Yarışmaya oyunlaştırma içerikli fikirler üretecek genç yetenekler davet ediliyor.

Son başvuru tarihi 30 Haziran olan yarışma, 9-11 Temmuz tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. Yarışma sonucunda birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye 10 bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL para ödülü verilecek.

‘RİSKLİ SİGORTALILAR’DA HASAR YÜZDE 4 AZALDI

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun (TMTB) 63. Genel Kurulu, geçen günlerde yapıldı. Burada konuşan ve Riskli Sigortalılar Havuzu’yla ilgili bilgi veren TMTB Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Duman, salgının etkilerine dikkat çekti.

Bu havuzdaki araç gruplarında geçen yıl yüzde 15 artışla 3.1 milyar TL’lik primin havuza devri gerçekleştiğini belirten Duman sözlerini şöyle sürdürdü: “Riskli Sigortalılar Havuzu’nda pandeminin etkisi ile hasar seviyesi yüzde 4 azaldı. Yeşil Kart’ta ise pandemideki kısıtlamaların etkisi ile 2020 yılında 2019’a göre poliçe adetlerinde yüzde 43.4 ve prim üretiminde yüzde 7.1 bir düşüş gerçekleşti. 81 bin 3 adet poliçe ve 28 milyon 755 bin Avro net prim üretimi gerçekleşti.”

SEKTÖRDEN KISA KISA



- MAPFRE Vakfı, Ignacio H. Larramendi araştırma hibeleriyle obeziteyi önleme, fiziksel egzersize teşvik, sağlık yönetimi ve uzun yaşam gibi sağlıkla ilgili projeleri destekliyor. Son başvuru tarihi 11 Ekim.

- Ray Sigorta’nın, Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları Raporu 2021” listesinde ilk 100 şirket arasında yer aldığı açıklandı. Şirket 13 milyon dolarlık marka değeriyle 94. sırada.

- Sigorta platformu sigortaladım.com, trafik sigortası alan herkese araç muayene istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçümü hizmetini ücretsiz sunacağını duyurdu. Şirket “daha yeşil bir trafik” hedefliyor.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik, “Mükemmel Veli Başarı Belgesi” adıyla başlattığı projeyle yıl boyunca online eğitim alan çocuklarına destek veren müşterilerine bir sertifikayla teşekkür ettiğini açıkladı.

- Anadolu Sigorta, Awards International’ın Türkiye’de ilk kez düzenlediği Turkey CX Awards 2021-Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde “ürün/hizmet geliştirme” kategorisinde “juno” ile “gümüş” ödül kazandı.