2019’da 486 orman işçisi yaşamını yitirdi
Başkan Durmuş, BWI desteğiyle “Covid-19 Salgınından Korunma, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri”ne başladıklarını bildirdi. Bu kapsamda, Zonguldak, İzmir, Çanakkale ve Bolu Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı belde ve köylerde bir dizi eğitimler yapıldığını söyledi. Durmuş, eğitimlerin süreceğini belirtti.
Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, sendika olarak yaptıkları araştırmanın bilgilerini paylaşarak “Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki ormanlarımızda 2019’da 3 bin 400 iş kazası meydana geldi. Kazalar sonucu, 486 emekçi hayatını kaybetti. 2 bin 300 kişi kişi uzuv kaybına uğradı. 3 bin 100’ünün sosyal güvenceden yoksun olduğu ve kayıt dışı çalıştırıldığı tespit edildi. Durmuş, sendikanın, bu olumsuz durumu Birleşmiş Milletler, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali’ne (BWI) rapor ettiklerini belirtti.
‘ÖRTBAS MI EDİYOR?’
Durmuş, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada AKP hükümetinin ormancılığı tamamen ticarileştirdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti: “Orman, orman köyü kooperatiflerinin elinden alınarak, ‘yandaş tüccara’ verildi, rantsal fayda öne çıkarıldı. Ormanla ‘hısım’ olan orman köylüsü ‘hasım’ konumuna getirildi. Başta orman yangınlarıyla mücadelede yerinde ve zamanında müdahale etmenin eksikliğiyle, orman yangınlarının sonucunda büyük alanların yanmasına sebep olurken, kurumun personel politikalarındaki yandaşlık anlayışı yangınları sevk idarede ciddi zafiyetlere düşürdü. Orman işçiliğinin çoğunlukla kayıt dışı işçilerle yapılıyor olması beraberinde iş kazalarının en üst seviyeye yükselmesine sebep oldu. Sayın Bakan Bekir Pakdemirli’nin yaptığı açıklamada ‘orman yangınlarıyla mücadelede hiç kayıp verilmediği hatta, Yunanistan’dan örnekler verilerek Avrupa’nın en iyisi olduğu’ söylemi gerçek değildir. İki hafta önce, yangına giderken arazözün devrilmesi sonucu, hayatını kaybeden iki orman emekçisi insandan sayılmıyor mu? Sayın Bakan bu verileri ya bilmiyor ya da örtbas etmek istiyor.”
PAKDEMİRLİ: YANGIN SAVAŞTIR
Bakan Bekir Pakdemirli, Menderes’te çıkan yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yangın bir savaştır. Her türlü kayıp olabilir. Ama güçlü orman teşkilatımız sayesinde büyük kayıplar yaşamıyoruz. Asker ve polisten sonra en çok şehit veren kuruluş orman teşkilatıdır” demişti.
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