2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Amerikan Müzik Ödülleri, Taraji P. Henson'ın ev sahipliğinde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Gecede Yılın Sanatçısı Ödülü Taylor Swift'in oldu.
Taylor Swift Yılın Sanatçısı Ödülü'nün sahibi oldu
2020 Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda Taraji P. Henson'ın sunumuyla düzenlenen törende sahiplerini buldu. Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimlerin sahne performansı sergilediği gecede Taylor Swift, The Weeknd ve Dan + Shay büyük ödülleri aldı.
En iyilerin dinleyici oylarıyla belirlendiği törene sınırlı sayıda seyirci kabul edildi ve katılan herkese Covid-19 testi yapıldı.
Amerikan Müzik Ödülleri'nde kazananların listesi şöyle:
Yılın Sanatçısı: Taylor Swift
Yılın Yeni Sanatçısı: Doja Cat
Yılın İşbirliği: Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours
En İyi Sosyal Medya Sanatçısı: BTS
En İyi Klip: Taylor Swift, Cardigan
Justin Bieber Taylor Swift
En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber
En İyi Kadın Şarkıcı: Taylor Swift
En İyi İkili ya da Grup - Pop/Rock: BTS
En İyi Albüm - Pop/Rock: Harry Styles, Fine Line
En İyi Şarkı - Pop/Rock: Dua Lipa, Don’t Start Now
Kane Brown Maren Morris
En İyi Erkek Şarkıcı - Country: Kane Brown
En İyi Kadın Şarkıcı - Country: Maren Morris
En İyi İkili ya da Grup - Country: Dan + Shay
En İyi Albüm - Country: Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country
En İyi Şarkı - Country: Dan + Shay with Justin Bieber, '10.000 Hours'
Juice WRLD Nicki Minaj
En İyi Erkek Şarkıcı - Rap/Hip-Hop: Juice WRLD
En İyi Kadın Şarkıcı - Rap/Hip-Hop: Nicki Minaj
En İyi Albüm - Rap/Hip-Hop: Roddy Ricch, 'Please Forgive Me For Being Anti Social'
En İyi Şarkı - Rap/Hip-Hop: Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP
The Weeknd Doja Cat
En İyi Erkek Şarkıcı - Soul/R&B: The Weeknd
En İyi Kadın Şarkıcı - Soul/R&B: Doja Cat
En İyi Albüm - Soul/R&B: The Weeknd, 'After Hours'
En İyi Şarkı - Soul/R&B: The Weeknd, “Heartless”
Bad Bunny Becky G
En İyi Erkek Şarkıcı - Latin: Bad Bunny
En İyi Kadın Şarkıcı - Latin: Becky G
En İyi Albüm - Latin: Bad Bunny, 'YHLQMDLG'
En İyi Şarkı - Latin: Karol G & Nicki Minaj, 'Tusa'
En İyi Şarkıcı - Alternative Rock: Twenty One Pilots
En İyi Şarkıcı - Adult Contemporary: Jonas Brothers
En İyi Çağdaş İlham Veren Şarkıcı: Lauren Daigle
En İyi Şarkıcı - Elektronik Dans Müzik: Lady Gaga
En İyi Film Müziği: Birds of Prey: The Album
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