2020 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

23 Kasım 2020 Pazartesi, 11:19

Taylor Swift Yılın Sanatçısı Ödülü'nün sahibi oldu

2020 Amerikan Müzik Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda Taraji P. Henson'ın sunumuyla düzenlenen törende sahiplerini buldu. Billie Eilish, Shawn Mendes, Justin Bieber, Katy Perry, Jennifer Lopez ve Maluma, BTS gibi isimlerin sahne performansı sergilediği gecede Taylor Swift, The Weeknd ve Dan + Shay büyük ödülleri aldı.

En iyilerin dinleyici oylarıyla belirlendiği törene sınırlı sayıda seyirci kabul edildi ve katılan herkese Covid-19 testi yapıldı.

Amerikan Müzik Ödülleri'nde kazananların listesi şöyle:

Yılın Sanatçısı: Taylor Swift

Yılın Yeni Sanatçısı: Doja Cat

Yılın İşbirliği: Dan + Shay ve Justin Bieber, 10.000 Hours

En İyi Sosyal Medya Sanatçısı: BTS

En İyi Klip: Taylor Swift, Cardigan

Justin Bieber Taylor Swift

En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber

En İyi Kadın Şarkıcı: Taylor Swift

En İyi İkili ya da Grup - Pop/Rock: BTS

En İyi Albüm - Pop/Rock: Harry Styles, Fine Line

En İyi Şarkı - Pop/Rock: Dua Lipa, Don’t Start Now

Kane Brown Maren Morris

En İyi Erkek Şarkıcı - Country: Kane Brown

En İyi Kadın Şarkıcı - Country: Maren Morris

En İyi İkili ya da Grup - Country: Dan + Shay

En İyi Albüm - Country: Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country

En İyi Şarkı - Country: Dan + Shay with Justin Bieber, '10.000 Hours'

Juice WRLD Nicki Minaj

En İyi Erkek Şarkıcı - Rap/Hip-Hop: Juice WRLD

En İyi Kadın Şarkıcı - Rap/Hip-Hop: Nicki Minaj

En İyi Albüm - Rap/Hip-Hop: Roddy Ricch, 'Please Forgive Me For Being Anti Social'

En İyi Şarkı - Rap/Hip-Hop: Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP

The Weeknd Doja Cat

En İyi Erkek Şarkıcı - Soul/R&B: The Weeknd

En İyi Kadın Şarkıcı - Soul/R&B: Doja Cat

En İyi Albüm - Soul/R&B: The Weeknd, 'After Hours'

En İyi Şarkı - Soul/R&B: The Weeknd, “Heartless”

Bad Bunny Becky G

En İyi Erkek Şarkıcı - Latin: Bad Bunny

En İyi Kadın Şarkıcı - Latin: Becky G

En İyi Albüm - Latin: Bad Bunny, 'YHLQMDLG'

En İyi Şarkı - Latin: Karol G & Nicki Minaj, 'Tusa'

En İyi Şarkıcı - Alternative Rock: Twenty One Pilots

En İyi Şarkıcı - Adult Contemporary: Jonas Brothers

En İyi Çağdaş İlham Veren Şarkıcı: Lauren Daigle

En İyi Şarkıcı - Elektronik Dans Müzik: Lady Gaga

En İyi Film Müziği: Birds of Prey: The Album