2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya sürprizi!

D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmalar sonrası Çekya, averajla zirvede yer aldı

AA
19 Haziran 2021 Cumartesi, 10:00
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya sürprizi!
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6. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Çekya averajla zirvede yer aldı.

Grupta İngiltere ile İskoçya 0-0, Hırvatistan ile Çekya ise 1-1 berabere kaldı.

Son karşılaşmaların 22 Haziran'da oynanacağı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAvP
Çekya21103124
İngiltere21101014
Hırvatistan201112-11
İskoçya201102-21

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