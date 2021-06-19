2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya sürprizi!
D Grubu'ndaki ikinci karşılaşmalar sonrası Çekya, averajla zirvede yer aldı
6. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'ndaki ikinci maçların ardından Çekya averajla zirvede yer aldı.
Grupta İngiltere ile İskoçya 0-0, Hırvatistan ile Çekya ise 1-1 berabere kaldı.
Son karşılaşmaların 22 Haziran'da oynanacağı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Çekya
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|Hırvatistan
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
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