2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya 3. sıraya düştü

-EURO 2020'de tüm gruplarda ikinci maçlar tamamlandı, İsveç, E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturmaya devam etti, İspanya 3.

AA
20 Haziran 2021 Pazar, 08:42
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İsveç, liderliğini sürdürdü.

Turnuvada, tüm gruplarda ikinci maçlar sona erdi. E Grubu'nda turnuva tarihinin en başarılı takımlarından İspanya, Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

Dün oynanan grubun diğer maçında ise İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçlarla İsveç, grupta son maçlar öncesi Slovakya'nın önünde ilk sırada yer aldı. Grubun son karşılaşmalarında İsveç ile Polonya, Slovakya ile İspanya kozlarını paylaşacak.

E Grubu'ndaki puan durumu şöyle:



OGBMAYAv.P
İsveç21101014
Slovakya21012203
İspanya20201102
Polonya201123-11

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