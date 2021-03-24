2020 Mart ayından bu yana 192 motokurye hayatını kaybetti

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

2019 yılında 19 motokurye hayatını kaybederken 2020 yılının mart ayından bu yana bu sayının 192 olduğunu belirten Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Genel Sekreteri Ferhat Zorbay, yaralanan ve çalışma yeteneğini kaybeden motokuryelere dair net bir rakam bulunmadığını da söyledi.

Motokuryelerin çoğunluğunu pandemi döneminde işsiz kalan komi ve aşçıların oluşturduğunu aktaran Zorbay, “Bu insanlar yağmurda ve karda saatlerce direksiyon başındaydı ve büyük mobbing altında sipariş yetiştirmeye çalışırken hayatlarını kaybettiler” dedi. Kayıtlı çalışan olarak 100 bin motokurye bulunduğunu hatırlatan Zorbay, pandemi ile birlikte kayıtsız çalışmanın arttığını ve bu sayısının kayıt dışı çalışanlarla birlikte 900 bini bulduğunu söyledi.

Eğlence ve hizmet sektöründe 913 bin kayıtlı işçi bulunduğunu hatırlatan Zorbay, bu işçilerin 62 bininin pandemi döneminde işten çıkarıldığını belirtti ve şu anda 851 bin kayıtlı işçi bulunduğunu aktardı. Kayıt dışı çalışan işçilerle birlikte bu rakamın üç milyonu bulduğunu aktaran Zorbay, restoran ve kafelerin açılması ile birlikte bu işçilerin sadece yüzde 20’sinin işbaşı yapabildiğini söyledi. Daha önce 15 işçi çalıştıran küçük işletmelerin mekânlar açılınca en fazla iki veya üç işçi ile çalışmaya devam ettiğini aktaran Zorbay, zincir restoranlarda da ise bu oranının yüzde 5-10 arasında olduğunu vurguladı.