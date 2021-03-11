Risk büyük, ölüm çok: Moto kuryeleri görmezden gelmeyin

11 Mart 2021 Perşembe, 09:55

Konak’ta düzenlenen açıklamada CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Motorlu Kuryeler Derneği Başkanı Muzaffer Saklavcı, İzmir Motorsikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP’li ilçe başkanları ve meclis üyeleri ile moto kuryeler yer aldı.

Türkiye’de resmi kayıtlı olarak 100 bin civarında motorlu kurye, kayıt dışı çalıştığı tahmin edilen ise yaklaşık 900 bin kurye olduğunu belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, “Pandemi süreciyle hızlanan internet üzerinden verilen online siparişler, sanal ortamda alışveriş patlamasına yol açtı. Bu talebin artmasıyla birlikte gıda, zincir market, zincir restoran gibi sektörler moto kurye sayılarında artışa gitti. Bu hızlı artışla beraber, istihdamda nitelikli iş gücü ne yazık ki göz ardı edildi. A2 motor ehliyeti alan herkes bu alanda çalışmaya başladı. Atanamayan öğretmen, işyeri kapanan esnaf, moto kuryeliği umut ve ekmek kapısı olarak gördü. Sektörün büyümesiyle niteliksiz iş gücü arttı. Bunun sonucunda da ölümle sonuçlanan trafik kazalarında artış gözlendi. 1 yıl içinde 190 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Moto kuryeleri için iktidara seslenen Yücel, “Moto kuryeleri görmezden gelmekten vazgeçin diyoruz. Çünkü siz, onları görmezden geldikçe onlar ölüyor, sakat kalıyor ve güvencesiz bir yaşama mahkum ediliyorlar. Moto kuryelik meslek grubu, acilen yüksek tehlikeli meslekler grubuna alınmalıdır. Moto Kurye olarak çalışma belgesi olan kayıtlı kuryelerin, motosiklet ve güvenlik ekipmanları ile ilgili yapacakları harcamalarda vergi indirimi ve devlet bankaları aracılığıyla uzun vadeli ve düşük faizli kredi sağlanmalıdır. Devlet tarafından, tüm televizyon kanalları ve radyolarda aynı saatte yayınlanacak şekilde kamu spotları hazırlanmalı, moto kuryelerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekilerek, trafikte farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlanmalıdır” diye konuştu. İdından bölgeye giden Yeşilbağcılar muhtarı Mefhar Tüzün jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Anıtlar Kurulu’na bağlı yetkililer olay yerine gelerek tutanak tuttu ve savcılığa suç duyurusunda bulundular.