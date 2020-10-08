2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı belli oldu
2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Louise Glück'e verdi.
İsveçli akademi üyeleri 2020 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne Amerikalı şair Louise Glück'ü layık gördü.
İsveç Akademisi, Glück’e ödülü bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi nedeniyle verdi.
Glück, şiir alanında duygusal yoğunluk içermesiyle, tarih ya da doğadan yararlanmasıyla biliniyor.
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