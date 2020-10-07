2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2020 Nobel Kimya Ödülü Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'ya verildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2020 Çarşamba, 13:00
2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
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Nobel Komitesi, 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü, genom düzenleme yöntemi geliştiren Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'a verdi.

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