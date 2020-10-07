2020 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
2020 Nobel Kimya Ödülü Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'ya verildi.
Nobel Komitesi, 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü, genom düzenleme yöntemi geliştiren Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'a verdi.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020
The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD
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