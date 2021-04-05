2020 YILI ELEKTRİK -ELEKTRONİK İHRACAT ONUR LİSTESİ

2020 yılında elektrik - elektronik sektöründe 10 milyon dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştiren tüm firmalarımız Birliğimize üye olsun veya olmasın Onur Listemizde yer almaktadır. Sıralama, ihracat büyüklüğü dikkate alınarak yapılmıştır.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2021 Pazartesi, 00:00
2020 YILI ELEKTRİK -ELEKTRONİK İHRACAT ONUR LİSTESİ
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2020 YILI ELEKTRİK -ELEKTRONİK İHRACAT ONUR LİSTESİ


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