2020 YILI ELEKTRİK -ELEKTRONİK İHRACAT ONUR LİSTESİ
2020 yılında elektrik - elektronik sektöründe 10 milyon dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştiren tüm firmalarımız Birliğimize üye olsun veya olmasın Onur Listemizde yer almaktadır. Sıralama, ihracat büyüklüğü dikkate alınarak yapılmıştır.
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