2020 yılına özel kokulu mum tasarlandı

06 Kasım 2020 Cuma, 13:15

Sınırlı sayıda üretilen mum 4 farklı kokudan oluşuyor; muzlu ekmek, el dezenfektanı, odunsu misk ve topraksı esansı bulunan bütçe dostu tıraş losyonu kokuları mumun dört katmanında hissediliyor.

Üreticiler, tıraş losyonu kokusunun Netflix’in Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik dizisinde de konu edilen Joe Exotic lakabıyla tanınan Joseph Allen Maldonado-Passage’a göndermede bulunduğunu söyledi.

Firmanın kurucularından Oliver Burr, basın toplantısında ürünü şöyle tanıttı:

Çoğu kişi 2020'ye dair karışık duygular içinde. Birçok açıdan gerçekten zor bir yıldı ama bazıları da pandemiden ötürü izolasyonda geçirdiği vakti değerlendirdi. Tasarladığımız mum bu yılın ön plana çıkan temalarını hatırlatan, bu civcivli döneme has bir ürün.

Ayrıca Burr mumların yok sattığını belirterek ilk partiyi bitirdiklerini, ikinci parti için sipariş aldıklarını belirtti.

Mumun üretiminde geridönüştürülmüş kağıt etiket ve soya bazlı ürünler kullanıldı.

Vegan içerikli mumun yaklaşık 30 saatlik yanma süresi var.

Ürün şirketin internet sitesinde 14.99 sterline (yaklaşık 165 TL) satılıyor.

Kaynak: Independent Türkçe