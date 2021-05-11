2020'de 38 liradan satılan kabak çekirdeği 80 liraya yükseldi
Kabak çekirdeğinde fiyat pandemi döneminde yüzde 100 arttı. Kabak çekirdeğinin piyasada 60-80 TL arasında alıcı buluyor. Bu gelişmede yükselen talebin yanı sıra ihracat artışının da etkili olduğu belirtildi.
İç Anadolu ve Nevşehir’de yetiştirilen kabak çekirdeğinin fiyatında pandeminin görüldüğü günden bu yana yüzde 100’e yakın artış yaşandı.
2019-2020 arası toptanda 20-25, perakendede 36-38 liradan satılan ürünün kilosu şu sıralar toptanda 40-45, perakendede 60-80 lira arasında.
'KURUYEMİŞ SOSYETE ÇEREZİ OLDU'
Fiyat olarak Antep fıstığı, badem ve kajudan sonra dördüncü sırada yer alan kabak çekirdeğinin fiyat hareketliliği stoklara bağlı olduğunu kaydeden esnafa göre, tüccar ve toptancı zam yapmak için bahane aramakta.
Esnafın ortak görüşü, ekonomik şartlardan dolayı buna pek cesaret edemedikleri. "Fiyatlar zaten allak bullak" diyen kuruyemiş esnafı, "1 kilo çekirdek 1 kilo et veya 2 kilo peynir parası. Kuruyemiş sosyete çerezi oldu. Evimize dahi götüremiyoruz. İşler iyi değil. Umutla bayram sonrasını bekliyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Dünya
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