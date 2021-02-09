2020’de, gönüllü BES’te fon getiri ortalaması TÜFE’yi 17 puan aştı

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) Ludens İleri Finansal Hizmetler’e hazırlattığı “Emeklilik Yatırım Fonları Performans Raporu”, temelde geleceğe dönük bir tasarruf aracı olan bireysel emeklilik sisteminin (BES), birikimleri değerlendirdiği yatırım araçlarıyla önemli getiriler elde ettiğini de gösterdi. İşte rapordaki detaylar:

- Gönüllü BES fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisi, son 5 yılda TÜFE’nin 95 puan, son 10 yılda 139 puan ve başlangıçtan itibaren 2004’ten beri 414 puan üstünde oldu. Geçen yıl ise yüzde 31.5 ağırlıklı ortalama getiri, yıllık TÜFE’yi (yüzde 14.6) 16.9 puan aştı. En yüksek ortalama net getiriyi ise yüzde 56 ile kıymetli maden fonları sağladı.

- Otomatik BES’te ise fonların ağırlıklı ortalama net getirileri, başlangıçtan (Şubat 2017) itibaren TÜFE’nin 3.1 puan üstünde oldu. Geçen yıl ise yüzde 14.9 ile TÜFE’yi 0.3 puan aştı. Ayrıca başladığı tarihten itibaren başlangıç fonları TÜFE’nin 7 puan üstünde olurken, başlangıç katılım fonları 0.4 puan altında kaldı. Geçen yıl en yüksek ağırlıklı ortalama net getiri ise yüzde 45.8 ile değişken katılım fonlarında elde edildi.

- 2020 sonu itibarıyla BES’te portföy büyüklüğü 171 milyar TL oldu. Bunun 160 milyar lirası gönüllü BES, 11 milyar lirası otomatik BES’te. Gönüllü BES 2019 sonuna göre yüzde 34, otomatik BES yüzde 38 büyüdü.

- BES, 12.6 milyon katılımcı ve çalışana ulaşırken bunların 6.9 milyonu gönüllü BES, 5.7 milyonu ise otomatik BES’te yer aldı.

‘ÖNCELİK SİGORTA BİLİNCİNİ ARTIRMAK’

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), “2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı”nda, Trafik Medya Ödülleri Değerlendirme Kurulu üyeliği sebebiyle plaket aldı. TSB Başkanı Atilla Benli, “En büyük sorumluluğumuz bireysel, toplumsal ve ekonomik refahın artmasını sağlamak üzere sigortalılık bilincini artırmaktır” dedi.

EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIDILAR

Aksigorta’nın, konut ve işyeri ürünlerinde ekspertiz işlemlerini dijital ortama taşıyarak, bu sayede azami 1 hafta süren hasar dosya kapamalarını 20 dakikaya indirdiği açıklandı. Bu yenilikle şirketin müşteri memnuniyet puanı da iki katına çıkarak 75 olarak hesaplandı. Şirket yetkilileri, sistemin müşteri ve eksperlerin sağlığını korumalarına da yardımcı olacağını, ayrıca ekspertiz süreciyle ilgili randevulaşma sürecinin getireceği olası müşteri memnuniyetsizliğini ortadan kaldıracağını vurguladı.

‘MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ DEPARTMANI’ KURDULAR

Monopoli Sigorta’nın, salgının gölgesinde geçen 2020 koşullarına rağmen yılı büyümeyle kapattığı, ‘Müşteri Memnuniyeti Departmanı’nı da kurarak katma değer yaratma misyonunu sürdürdüğü açıklandı. Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, “Dünyadaki değişimin sonucu olarak artık ‘müşteri değeri’ kavramını pek çok bileşenle bir arada düşünmek ve buna göre yapılanmak zorundayız. Bu yatırım, müşterilerimizi önceliğimize alarak rekabet sahasında güçlenme prensibimizin bir sonucu olarak ortaya çıktı” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖZEL İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Anadolu Sigorta’nın, Arya Kadın Yatırım Platformu ile yaptığı işbirliğiyle, bu iletişim ağında bulunan girişimcilere, yatırımcılara ve üyelere sigortacılık ile ilgili interaktif online eğitimler vermeye başladığı açıklandı. Türkiye’deki “Bana bir şey olmaz” anlayışının değişmesi için çalışacaklarını vurgulayan Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, şöyle devam etti: “Eğitim serimizde, uzman yöneticilerimiz sigortacılığı gerçek hayattan hikâyeler ve örnek senaryolar ile anlatacak. Günün sonunda kadın girişimcilerimizi, dileriz hasar ile karşılaşmadan, ihtiyaçlarına uygun sigortacılık ürün ve hizmetlerin bilinci ile gerekli önlemleri almaları yönünde desteklemiş olacağız.”

GELECEĞİN AKTÜERİNİ YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR

Allianz Türkiye’nin, K.A.M.P (keşfet, araştır, merak et, paylaş), CodeBooth ve bu yıl hayata geçirdiği DatAction programları ile üniversite öğrencilerinin sigorta dünyasıyla etkileşimini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ettiği açıklandı. Bu kapsamda şirketin gençlere staj programlarının ardından şirket içinde kariyer imkânı sunduğu belirtildi. Allianz Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İlkay Özel, özellikle “DatAction/Aktüer Vaka Çalışması” ile sektördeki ihtiyaç göz önüne alınarak sigorta sektöründeki risk değerlendirme alanına yön verecek, yeni ürünler çıkmasına katkı sağlayacak aktüerlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu yıl K.A.M.P. kapsamında da 40 gence staj imkânı verilecek.