2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda iki çeyrek final geride kaldı

14 Eylül 2021 Salı, 23:07

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan ve Polonya yarı finale çıktı.

Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yaptığı çeyrek final etabında iki maç yapıldı.

Sırbistan, Hollanda'yı 25-23, 25-20 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Polonya ise Rusya karşısında 25-14, 26-24 ve 25-19 sona eren setlerle 3-0 galip gelerek son 4 takım arasına kaldı.

Turnuvada çeyrek final etabı, yarın İtalya-Almanya ve Çekya-Slovenya maçlarıyla tamamlanacak.



