2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda iki çeyrek final geride kaldı

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda bugün oynanan müsabakalarla iki yarı finalist belli oldu. Sırbistan ve Polonya yarı finale çıktı.

AA
14 Eylül 2021 Salı, 23:07
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda iki çeyrek final geride kaldı
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2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan ve Polonya yarı finale çıktı.

Polonya ve Çekya'nın ev sahipliği yaptığı çeyrek final etabında iki maç yapıldı.

Sırbistan, Hollanda'yı 25-23, 25-20 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Polonya ise Rusya karşısında 25-14, 26-24 ve 25-19 sona eren setlerle 3-0 galip gelerek son 4 takım arasına kaldı.

Turnuvada çeyrek final etabı, yarın İtalya-Almanya ve Çekya-Slovenya maçlarıyla tamamlanacak.



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