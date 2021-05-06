2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
Oruç tutma ayının ardından kutlanan Ramazan Bayramı bu yıl hangi güne denk geliyor? Ramazan Bayramı’nın tarihi ve gelenekleri nelerdir?
İslam’a göre oruç tutma ayı olan Ramazan'ın başlamasıyla birlikte akla hemen Ramazan Bayramı’nın kutlanacağı günler gelir. Ramazan ayının son günü olan arifeden sonra kutlanan bayram, genellikle üç gün sürer. Peki bu yıl Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İslam’da Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun sona ermesini ifade eden Ramazan Bayramı, bu yıl 13 Mayıs 2021 Perşembe günü tarihinde kutlanmaya başlıyor. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi de olmak üzere toplamda üç gün sürecek Ramazan Bayramı, 17 Mayıs’a kadar devam edecek olan tam kapanmaya denk geliyor.
13 Mayıs’ta başlayıp 15’ Mayıs’ta son bulan Ramazan Bayramı tatili pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün sürecek.
RAMAZAN BAYRAMI’NIN TARİHÇESİ
Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlanan ilk Ramazan Bayramı’nın Hz. Muhammed tarafından düzenlendiği biliniyor. Ramazan Bayramı’nda yapılan adetler, törenler ve ibadetlerin yine ilk olarak Hz. Muhammed tarafından düzenlendiği ifade ediliyor.
Arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan günler resmi tatil ilan edilerek kutlanır.
ESKİ BAYRAM GELENEKLERİ
Sıkça Şeker Bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı, eski zamanlardan bu yana birtakım geleneklerle gerçekleştirilir. Adetlere göre bayram sabahı çocuklar özenle giyinerek şeker toplamaya gider. Mahallede, apartmanda ya da akrabaları ziyarette gerçekleştirilen şeker toplama işlemi gibi daha pek çok eski gelenek bugün şehirlerde çok fazla sürdürülmemektedir.
Bayramın klasikleşmiş, sıkça dile getirilen gelenekleri şöyledir:
- Bayram, küs olan kişilerin barışması için bir vesile olarak görülür.
- Akraba ziyaretleri gerçekleştirilir.
- Ramazan Bayramı ile özdeşleşen baklava ve şerbetli tatlılar yapılır, bayram ziyaretine gelenlere ikram edilir.
- Bayram namazının kılınması ardından bayramlaşma yapılır.
- Mezarlıklar ziyaret edilir.
- Bayramda bir araya gelerek kalabalık yemek sofraları kurulur.
- Zor durumdaki kişilere fitre ve zekat ile yardım edilir.
- Büyükleri ziyarete giden çocuklara şeker, mendil, harçlık ve hediyeler verilir.
- Kapı kapı dolaşan davulculara bahşiş verilir.
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