2021 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne başvurular başladı
Varlık dergisinin yayına başladığı günden bugüne Türk edebiyatına yeni değerler kazandırma amacıyla verdiği Yaşar Nabi Nayır Ödülleri'ne başvurular başladı.
Varlık Yayınları’nın Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümü olan temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verilen Gençlik Ödülleri’ne başvurular başladı.
Son başvuru tarihi 1 Nisan olan 2021 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne başvurular bu yıl ilk defa e-postayla yapılacak.
Şiir dalında verilecek ödülün Seçici Kurul'unda Zeynep Uzunbay, Nilay Özer, Ali Özgür Özkarcı, Seyyidhan Kömürcü, Mehmet Erte; öykü dalında verilecek ödülün Seçici Kurul'unda ise Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Hatice Meryem, Selçuk Orhan, Pelin Buzluk yer alacak.
Başvuracak adayların dikkat etmesi gereken koşullar şöyle:
- Ödüle 30 yaş ve altındakiler şiir ve öykü dallarında katılabilir. (Adaylar 01.01.2021 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmalıdır.)
- Her iki dalda da ödüle aday olunabilir.
- Kitap olarak yayımlanmaya uygun şiir ve öykü dosyaları A4 Word belgesine Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto (öykü dosyaları bir buçuk, şiir dosyaları tek satır aralıklı) dizilmelidir. Kitap dosyası tek Word belgesi olarak hazırlanmalıdır.
- Fotoğraf, özgeçmiş ve iletişim bilgileri dosyanın ilk sayfasında, dosya adının altında bulunmalıdır.
- Kitap dosyası [email protected] adresine en geç 1 Nisan 2021 tarihine kadar gönderilmeli, e-postanın konu başlığında ödüle hangi dalda aday olunduğu muhakkak belirtilmelidir.
- Sonuçlar Varlık dergisinin Temmuz 2021 sayısında açıklanacaktır.
- Ödüle değer görülen dosyalar Varlık Yayınları’nca kitap olarak yayımlanacaktır.
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