2021 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne başvurular başladı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 11:49

Varlık Yayınları’nın Varlık dergisi ve yayınlarının kurucusu Yaşar Nabi Nayır adına her yıl kuruluş yıldönümü olan temmuz ayında şiir ve öykü dallarında verilen Gençlik Ödülleri’ne başvurular başladı.

Son başvuru tarihi 1 Nisan olan 2021 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne başvurular bu yıl ilk defa e-postayla yapılacak.

Şiir dalında verilecek ödülün Seçici Kurul'unda Zeynep Uzunbay, Nilay Özer, Ali Özgür Özkarcı, Seyyidhan Kömürcü, Mehmet Erte; öykü dalında verilecek ödülün Seçici Kurul'unda ise Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Hatice Meryem, Selçuk Orhan, Pelin Buzluk yer alacak.

Başvuracak adayların dikkat etmesi gereken koşullar şöyle: