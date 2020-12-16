2021'de geçerli olacak: Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedelleri zamlandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 2021'de geçerli olacak doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri belirlendi. Buna göre, abone bağlantı bedeli 749 TL olacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2021 yılı için doğal gaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedellerini belirledi. EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fiyatlar 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına göre, yeni yılda doğalgaz bağlantı bedeli 656,70 liradan, 749 liraya yükseldi. Ön ödemeli değişim bedeli ise 268,7 liradan 306 liraya artarken, güvence bedeli ise 60 lira zamlanarak 620 lira oldu. Doğalgazdaki açma kapama bedeli ise 26,5 liradan 30 liraya çıktı.
Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları şu şekilde:
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