2021’de yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı

22 Haziran 2021 Salı, 17:16

Araştırma şirketi Mercer, 2021 yılında yabancı ülkede yaşayanlar için en pahalı şehirleri açıkladı. Sıralamada, son dönemde ekonomik zorluklarla mücadele eden Türkmenistan’ın Aşkabat şehri ilk sırada yer alırken, geçen yılın birincisi olan Hong Kong ikinci, Beyrut ise üçüncü olarak açıklandı.

En pahalı şehirler şu şekilde sıralandı:

1) Aşkabat

2) Hong Kong

3) Beyrut

4) Tokyo

5) Zürih

6) Şanghay

7) Singapur

8) Cenevre

9) Pekin

10) Bern