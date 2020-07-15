2022 FIFA Dünya Kupası finali Lusail Stadı'nda

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:16

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final maçının 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada; 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım'da 60 bin kapasiteli Al Bayt Stadı'nda ev sahibi Katar'ın maçıyla başlayacağı kaydedildi. Grup aşamasında günde 4 karşılaşmanın oynanacağı şampiyonanın finalinin ise 18 Aralık'ta 80 bin kapasiteli Lusail Stadı'nda yapılacağı bildirildi.