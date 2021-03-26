2022 Katar yolunda sürpriz sonuçlar!
Elemelerde B, C, F, I ve J gruplarında 11 karşılaşma yapıldı. Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği C Grubu müsabakasında İtalya, sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk haftası sona erdi.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde B, C, F, I ve J gruplarının ilk karşılaşmaları tamamlandı.
B Grubu maçında İsveç, ağırladığı Gürcistan'ı 35. dakikada Claesson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.
39 yaşındaki santrfor Zlatan Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bıraktığı İsveç Milli Takımı formasını yeniden giydi. Maça ilk 11'de başlayan Ibrahimovic, 84 dakika sahada kaldı.
Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği C Grubu müsabakasında İtalya, sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendi. İtalya'nın golleri, 14. dakikada Berardi ve 39. dakikada Immobile'den geldi.
6 golün atıldığı I Grubu mücadelesinde ise Macaristan ile Polonya berabere kaldı. Ev sahibi Macaristan'ın gollerini Sallai, Adam Szalai, Orban, Polonya'nın gollerini ise Piatek, Jozwiak ve Lewandowski kaydetti.
Avrupa elemelerinde 2. hafta müsabakaları, 27-28 Mart'ta yapılacak.
İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
İspanya-Yunanistan: 1-1
İsveç-Gürcistan: 1-0
C Grubu
İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0
F Grubu
Moldova-Faroe Adaları: 1-1
İskoçya-Avusturya: 2-2
I Grubu
Macaristan-Polonya: 3-3
İngiltere-San Marino: 5-0
Andorra-Arnavutluk: 0-1
J Grubu
Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1
Almanya-İzlanda: 3-0
Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2
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