2022'ye Türkiye, Norveç ve Karadağ galibiyetle başladı
2022 Dünya Kupası elemelerinde millilerin bulunduğu grupta Norveç ve Karadağ da maçlarını kazandı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.
Hollanda karşısında Milliler'e galibiyeti getiren golleri, 15. ve 34. dakikada penaltıdan 81. dakikada Burak Yılmaz ile 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı. Hollanda'nın golleri ise 75. dakikada Klaassen ve 77. dakikada Luuk de Jong'dan geldi. Ayrıca son dakikada Uğurcan Çakır, Depay'ın penaltısını kurtarmayı başardı.
GRUBUN İLK MAÇLARI OYNANDI
Millilerin yer aldığı G Grubu'nda bugün 2 maç daha oynandı. Norveç, deplasmanda Cebelitarık'ı Alexander Sörloth, Kristian Thorstvedt ve Jonas Svensson'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında konuk ettiği Karadağ'a 2 - 1 yenildi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçları 27 Mart Cumartesi günü oynanacak. A Milli Futbol Takımı, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçları ise Karadağ ile Cebelitarık ve Hollanda ile Letonya arasında oynanacak.
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