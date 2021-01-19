2023 hedeflerini açıklayan Erdoğan'a Öztrak'tan grafikli yanıt
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız” diyen Recep Tayyip Erdoğan'a, "2023 hedeflerini açıkladığınız 2011’de ülkemizde işsizlik oranı yüzde 9,1 idi. Bugün yüzde 13,8. 10 yılda işsizlik oranını 4,7 puan artırdınız. Bu “performansla” gelecek üç yılda işsizliği 8,8 puan birden nasıl düşüreceksiniz Sayın Erdoğan?" şeklinde seslendi.
7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız” açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklamasının değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın açıkladığı 2023 hedeflerini paylaşarak, "Bu 'performansla' gelecek üç yılda işsizliği 8,8 puan birden nasıl düşüreceksiniz" diye sordu.
TÜİK'in verilerini paylaşan Öztrak, şu açıklamalarda bulundu:
AK Parti Genel Başkanı bugün “Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız” dedi. Sayın Erdoğan, “2023 hedeflerini” 10 yıl önce davul zurnayla ilan ettiniz. 2023’de ülkemizin en büyük 10 ekonomi arasına gireceğini ve aşağıdaki hedeflere ulaşacağını taahhüt ettiniz.
2011'de bu hedefler açıklandığında ülkemizin milli geliri 838 milyar dolar’dı. Sayın Erdoğan 2020’de gelirimizi 702 milyar dolara düşürdünüz. 10 yılda milli geliri 136 milyar dolar eritmişken, gelecek üç yılda bu “performansla” milli gelirimizi 1,3 trilyon dolar nasıl artıracaksınız?
2011’de kişi başına düşen milli gelirimiz 11 bin 289 dolardı. Bugün 8 bin 381 dolar’a düşürdünüz Sayın Erdoğan 10 yılda kişi başına gelirimizi 2 bin 908 dolar eritmişken, bu “performansla” gelecek üç yılda 16 bin 619 dolar artırmayı nasıl başaracaksınız?
2023 hedeflerini açıkladığınız 2011’de ülkemizde işsizlik oranı yüzde 9,1 idi. Bugün yüzde 13,8. 10 yılda işsizlik oranını 4,7 puan artırdınız. Bu “performansla” gelecek üç yılda işsizliği 8,8 puan birden nasıl düşüreceksiniz Sayın Erdoğan?"
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