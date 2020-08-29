209 gündür ölüm orucunda olan Avukat Aytaç Ünsal’ın babasından çağrı: "Avukat arkadaşı ilgisizlik nedeniyle vefat etti, oğlum ölmesin"

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:41

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan Avukat Ebru Timtik’in yaşamını yitirmesinin ardından ölüm orucunda olan bir diğer avukat Aytaç Ünsal’ın da durumunun kritikleştiği belirtildi. Aytaç Ünsal’ın babası Nihat Ünsal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oğlunun kötü koşullarda bakıldığını aktardı.

Ünsal şunları söyledi:

“Oğlum Aytaç 209 gündür ölüm orucunda gözümüzün önünde eriyor. Cezaevinden daha kötü koşullarda 31 gündür tutuluyor. Tedavi de olmuyor. Avukat arkadaşı ilgisizlik nedeniyle vefat etti. Aytaç'ın durumu da çok kritikleşti. Vicdan sahibi herkesi oğluma sahip çıkmaya çağırıyorum. OĞLUM ÖLMESİN”