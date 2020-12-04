21 futbolcudan 19'u koronavirüs!
Koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un 19 oyuncusu hasta!
Koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un, Samsunspor ve İstanbulspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu. Aydeniz Et Balıkesirspor Kulübü resmi sitesinden yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Dün, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 5 yeni futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif vaka sayımız toplamda 19 futbolcu ve 6 personele ulaşmıştır. Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir.”
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