21 Mart Dünya Ormancılık Günü’ne özel proje: Dünyanın Ateşini Düşürüyoruz

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Proje, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl ve Nobel İlaç Genel Müdürü H. Hakan Şahin’in katılımı ile tanıtıldı.

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklarda ateşin çok sık görüldüğünü belirterek “Burada önemli nokta ateşin bir hastalık değil, bir ‘hastalık belirtisi’ olduğu. Vücut sıcaklığının normalin üstünde ölçülmesi olarak tanımlanan ateş, en sık enfeksiyon hastalıklarında yükselir. Ama enfeksiyon dışı birçok hastalıkta da yükselebilir” dedi.

KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİR

Kurugöl, normal vücut sıcaklığının kişiden kişiye değişim gösterdiğini anımsatarak şunları söyledi:

“Ölçtüğümüz ateş, kişinin yaşına, ölçümün yapıldığı saate, ölçümün yapıldığı vücut bölgesine, kişinin aktivite düzeyine, çevre ısısına, âdet döngüsünün evresine göre değişiklik gösterir. Bebeklerde vücut sıcaklığı daha yüksektir. Vücut sıcaklığı, ölçümün yapıldığı saate göre de değişiklik gösterir. Sabah 06.00 sıralarında en düşük, akşamüstü 18.00’de ise en yüksektir. Sağlıklı bir insanda koltuk altı ısısı 35.7-37.3 derece arasında değişmekle birlikte ortalama 36.4 derecedir. 38 derece üzeri ateş kabul edilir.”