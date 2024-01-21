21 Ocak Pazar DÜZCE GÜMÜŞOVA elektrik kesintisi: GÜMÜŞOVA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
DÜZCE GÜMÜŞOVA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. GÜMÜŞOVA'de 21 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte GÜMÜŞOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DÜZCE GÜMÜŞOVA ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜMÜŞOVA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜMÜŞOVA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
GÜMÜŞOVA ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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