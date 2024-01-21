21 Ocak Pazar İSTANBUL BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi: BAHÇELİEVLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAHÇELİEVLER'de 21 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BAHÇELİEVLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAHÇELİEVLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAHÇELİEVLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk bölgelerinde 21/01/2024 09:00:00 - 21/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET YESEVİ, BAHAR, DALYAN, EFLATUN, IŞILDAR, KALE, MÜHÜRDAR, SAMANYOLU, TARHAN, TEKKE, YADİGAR, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 21/01/2024 09:00:00 - 21/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
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