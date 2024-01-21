21 Ocak Pazar İSTANBUL ESENYURT elektrik kesintisi: ESENYURT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:10

İSTANBUL ESENYURT ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ESENYURT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ESENYURT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah ARAS, RESNELİ NİYAZİ, TALATPAŞA, VEDAT ALTUN, ÇORUH sk bölgelerinde 21/01/2024 00:00:00 - 21/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.