21 Ocak Pazar İSTANBUL SİLİVRİ elektrik kesintisi: SİLİVRİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:09

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:09

İSTANBUL SİLİVRİ ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SİLİVRİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SİLİVRİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah UZUNGÖL sk bölgelerinde 21/01/2024 09:00:00 - 21/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ÜSTÜN sk / KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEHADET, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 21/01/2024 10:00:00 - 21/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.