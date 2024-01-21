21 Ocak Pazar İZMİR KEMALPAŞA elektrik kesintisi: KEMALPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR KEMALPAŞA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KEMALPAŞA'de 21 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte KEMALPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR KEMALPAŞA ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KEMALPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KEMALPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında AKALAN; , İSİMSİZ4, , 1500, 1511, 1519, 1535 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında ÇAMBEL; , ANKARA CADDESİ, İSİMSİZ9, elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında ÇAMBEL MH.; ANKARA, ÇAMBEL MAH. YOLU, EVRANGÜRÜ elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında MEHMET AKİF ERSOY; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında ÖRNEKKÖY; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında SÜTÇÜLER; , elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında YUKARIKIZILCA MERKEZ; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 12:00:00.000 saatleri arasında AKALAN MH.; 1526, AKALAN ATATÜRK, AKALAN CUMHURİYET, AKALAN KÖYÜ İÇİ YOLU, ATATÜRK MAH. YOLU, CUMHURİYET MAH. YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez'de kriz sürüyor... Ve babası konuştu!
- 'Gaye Hanım’ı yemek istiyorsanız...'
- 'Bu bir yüzleşmedir'
- Motorine büyük zam pompaya yansıdı
- Gerilim sonrası İran harekete geçti
- 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar!
- AKP'nin İstanbul adayları açıklandı
- Hukuksuzluğun sorumlusunu buldu!
- Bakan Şimşek açıkladı: Yasal işlemler başlatılacak
- Araştırma: Işık sensöründen gözetleniyor olabilirsiniz