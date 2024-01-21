21 Ocak Pazar İZMİR MENDERES elektrik kesintisi: MENDERES ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:10

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:10

İZMİR MENDERES ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENDERES ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENDERES mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında ALTINTEPE; , 9101, 9554 SOKAK, 9556, 9556 sokak, DAMLAR, Sarıçay 1 Sokak, SARIÇAY 2 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında ALTINTEPE MH.; 9554 SOK elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında CÜNEYTBEY; , ÇEVRE YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında CÜNEYTBEY MH.; 685 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında DEVELİ; , 9105, 9106, 9110, 9113 sokak, 9132, 9134, 9137 SOKAK, 9140, 9141 sokak, ÇEVRE YOLU, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ51, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında DEVELİ MH.; 9101, 9102. SK., 9103, 9104. SK., 9105. SK., 9107, 9107/1, 9109. SK., 9110. SK., 9111. SK., 9112. SK., 9114. SK., 9115. SK., 9117, 9129. SK., 9130. SK., 9131, 9131 SOKAK, 9131. SK., 9132, 9137. SK., 9138. SK., 9139. SK., CLAROS elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında KELER; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında KÜNER; , 7804, 7805 SOKAK, 7807, 7808, 7809 SOKAK, 7811, 7812 sokak, 7813, 7814 sokak, 7815, 7818, 7820 sokak, 7823 sokak, 7828, 7830 sokak, 7835, 7837 sokak, 9140, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ116, İSİMSİZ118, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ166, İSİMSİZ168, İSİMSİZ170, İSİMSİZ172, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ182, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ188, İSİMSİZ19, İSİMSİZ192, İSİMSİZ199, İSİMSİZ20, İSİMSİZ200, İSİMSİZ201, İSİMSİZ202, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ206, İSİMSİZ207, İSİMSİZ210, İSİMSİZ212, İSİMSİZ214, İSİMSİZ218, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ222, İSİMSİZ224, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ228, İSİMSİZ229, İSİMSİZ230, İSİMSİZ231, İSİMSİZ232, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ58, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ67, İSİMSİZ68, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ8, İSİMSİZ80, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ99, KÜNER, küner küme evleri sokak, MENDERES GÜMÜLDÜR YOLU, Pirentepe küme evleri elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında KÜNER MH.; 7804/1 SOKAK, 7806, 7818 SOK, 7820, 7821. SK., 7823, 7824, 7825, 7833, ÇEVRE YOLU, KÖY YOLU, KÜNER SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-21 2024-01-21 09:00:00.000-2024-01-21 13:00:00.000 saatleri arasında ŞAŞAL; , ŞAŞAL KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır