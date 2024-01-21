21 Ocak Pazar KOCAELİ GÖLCÜK elektrik kesintisi: GÖLCÜK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:29

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:29

KOCAELİ GÖLCÜK ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÖLCÜK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÖLCÜK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GÖLCÜK ilçesinde 21 Ocak Pazar 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK mahallelerinde ALİ UÇAR CD., FİDANLIK CD., GÜN SAZAK CD., NENE HATUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1061. SK., 1104., 1104. SK., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., TOPÇULAR, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.