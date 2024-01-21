21 Ocak Pazar KOCAELİ İZMİT elektrik kesintisi: İZMİT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 00:29

Güncelleme: 21.01.2024 - 00:29

KOCAELİ İZMİT ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİT ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN, BEKİRDERE, ERENLER, HACIHIZIR mahallelerinde ADALETLI, ADALETLİ SK., AKIM SK., AKŞEMSETTİN SK., ALEMDAR CD., AŞKIN SK., AYŞEGÜL SK., AYVAZ SK., BADEM, BADEM SK., BAĞLAR YOKUŞU SK., BAHRİYE SK., BAŞARAN CD., BENGÜ, BENGÜ SK., BİRTEN SK., CEMRE SK., ÇAĞLA SK., DERE SK., DERVİŞ SK., DEVEBAGIRTAN, DEVEBAĞIRTAN SK., DİKMEN SK., DORUKLAR SK., DUMANLIK SK., ERAY, ERAY SK., ERCAN, ERENLER SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD., FEZA SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜNAYDINLIK SK., GÜREL, GÜREL SK., HATİP SK., İMALAT SK., İRFAN SK., İSEN SK., KANLIBAĞ SK., KESKİN SK., KEVSER SK., KUŞAK SK., KUZGUN SK., MERVE SK., MERYEM SK., MEVLEVİ SK., MÜCAHİT SK., NIHAN, NILÜFER, NİGAR SK., NİHAN SK., ORBAY SK., ÖZBAY SK., REŞADİYE SK., SARAÇOĞLU SK., SIRINLER, SİNAN YOKUŞU SK., ŞEFKAT SK., ŞİRİNLER SK., ŞİRİNLİK SK., TAŞOCAĞI SK., TEPEÜSTÜ SK., TURAN GÜNEŞ CD., TÜRBE BAYIRI, TÜRBE BAYIRI SK., YANKILI SK., YASAM, YAŞAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Ocak Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMAKLAR, ÇALCA, TATARAHMET mahallelerinde ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇAKMAKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, DELİHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Ocak Pazar 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇAVUŞLU, ŞEREFSUNGUR, TAHTALI, TATARAHMET, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, DELIHASANLAR MEVKII, DERELI MEVKII, DERELİ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKII, KARAMANLI MEVKII KÜME EVLER, KARAMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, TURAŞ MEVKİİ KÜME EVLER, YİĞİTALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 21 Ocak Pazar 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE ATATÜRK mahallelerinde DEĞİRMEN YOLU, DEĞİRMEN YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.