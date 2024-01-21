21 Ocak Pazar SAKARYA SERDİVAN elektrik kesintisi: SERDİVAN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA SERDİVAN ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SERDİVAN'de 21 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SERDİVAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA SERDİVAN ilçesinde 21 Ocak Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SERDİVAN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SERDİVAN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SERDİVAN ilçesinde 21 Ocak Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, OTUZİKİ EVLER, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 20. CD., 4600 SK., 4600., 4600. SK., 4601., 4601. SK., 4602., 4602. SK., 4603. SK., 4604. SK., 4605., 4605. SK., 822. SK., ARALIK, ARALIK CD., ATLAS, FERIK, FERIK CD., FERİK CD., GÖKÇEÖREN CD., ISMET OCAKLI, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., KILINÇ, KILINÇ SK., SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SORGUT, SORGUT SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRKYOLU, TÜRKYOLU CD., YÜNÜAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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