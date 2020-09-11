2100 yıl sonra sevindiren ziyaret

11 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Telefon ile ulaştığım Çevik’i havaalanında yakaladım.

Çevik, bu yılı olağanüstü diye tanımlıyor ve süreci anlatıyor: “Myra tiyatro kazılarında Roma tiyatrosu öncesinde alandaki erken varlıklar araştırılırken Helenistik dönem yapılarına ait duvarlar ortaya çıkarıldı. Bulgulara göre Helenistik dönemde Roma tiyatrosu altında kalmış bir küçük tiyatro ve Helenistik tiyatro zamanından ve öncesinden yapılar bulunmaktaydı.”

Bu önemli mimari sonuçların heyecanıyla ekibinin kazmaya devam ederken bir mekânın içine dökülmüş halde çok sayıda terra cotta (pişmiş toprak) heykelcikler, çeşitli seramikler, bronz, kurşun ve gümüş objeler bulduğunu söyleyen, Çevik, “Kadın, erkek, tanrı, tanrıça, koç, atlı süvari, adak plakaları gibi çok zengin bir çeşitlilikte ele geçen figürlerin nitelikleri ve orijinal boya kalıntılarını korumuş olmaları da ayrıca dikkat çekmiştir. Heykellerin giysilerinde kırmızı, mavi, pembe renklerin farklı tonlarda yoğun olarak kullanıldığını gördük. Böylesine zengin bir koleksiyon olarak ilk kez bir arada keşfedilen ve dönemin sanat, kültür ve inançları hakkında önemli bilgiler veren eserlerin içinde bazı örnekler de ilk kez görülen ünik eserlerdir. Yoğunlukla MÖ 2. ve 1. yüzyıla tarihlenen müthiş koleksiyonun temizliği, korunma ve onarım çalışmaları ve yüzlerce küçük parçanın birleştirilerek yeni heykelcikler tamamlama işi kazı ekibi tarafından sürdürülmekte. Eserler toplu olarak kazı ekibi tarafından yayımlanarak bilim dünyasına sunulacak. Demre Likya Uygarlıkları Müzesi’nde sergilenmesi için teşhir tasarımları yapılmaya başlandı” diyor.