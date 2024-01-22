22 Ocak Pazartesi İSTANBUL BAĞCILAR elektrik kesintisi: BAĞCILAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:20

İSTANBUL BAĞCILAR ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAĞCILAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAĞCILAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413. sk bölgelerinde 22/01/2024 00:00:00 - 22/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413., 2414., 2416. sk bölgelerinde 22/01/2024 00:00:00 - 22/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2279., 2287. sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1393., 1394., 1408. sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658. sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2567., 2573., 2574., 2575., MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2631., 2632. sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1452., 1453., 1455., 1468., CAMİ YOLU sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1874., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., 2351., MASLAK sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk / GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1392., 1393., 1394., 1410., 1411., İSTİKLAL sk bölgelerinde 22/01/2024 09:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.