22 Ocak Pazartesi İSTANBUL BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi: BAŞAKŞEHİR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAŞAKŞEHİR'de 22 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BAŞAKŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAŞAKŞEHİR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAŞAKŞEHİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 22/01/2024 00:01:00 - 22/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 22/01/2024 00:01:00 - 22/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!
- 'Tabancalı müdür' ataması!