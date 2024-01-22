22 Ocak Pazartesi İSTANBUL BAYRAMPAŞA elektrik kesintisi: BAYRAMPAŞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 00:20

Güncelleme: 22.01.2024 - 00:20

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde 22 Ocak Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYRAMPAŞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYRAMPAŞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 22/01/2024 00:00:00 - 22/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 22/01/2024 00:00:00 - 22/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 9., ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 22/01/2024 10:00:00 - 22/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ANKARA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, OKUL, ÇİMENLİ, ŞENER sk bölgelerinde 22/01/2024 13:00:00 - 22/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.